Résultat présidentielle à Cavaillon - 2e tour élection 2022 (84300) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Le résultat du second tour de la présidentielle à Cavaillon est maintenant publié. A présent, c'est le résultat des législatives à Cavaillon les 12 et 19 juin 2022 qui constituera le prochain rendez-vous politique pour ses habitants. Marine Le Pen est ressortie dans la ville du Vaucluse en tête dimanche 24 avril, au terme du second tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 54% des voix, la finaliste perdante de la présidentielle de 2017 distance Emmanuel Macron. Celui qui est aujourd'hui candidat à sa réélection enregistre 46% des votes. Pour le second tour, 5 233 personnes se sont abstenues parmi les 17 051 personnes inscrites sur les listes électorales à Cavaillon. Soit une abstention à l'échelle communale de 31%. Par rapport à la précédente élection présidentielle, ce chiffre demeure en hausse de 2.92 points.