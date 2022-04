Résultat présidentielle à Champigny en Rochereau - 2e tour élection 2022 (86170) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Fin du suspense à Champigny en Rochereau : le résultat de la présidentielle 2022 a été officiellement proclamé. Il faut désormais patienter jusqu'aux 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Champigny en Rochereau pour confirmer l'orientation politique des habitants. Au terme du second tour de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti victorieux dans cette ville de la Vienne dimanche 24 avril. Grâce à 56% des suffrages, le candidat du parti "La République En Marche" dépasse Marine Le Pen qui rassemble 44% des voix. Sur 1 442 personnes inscrites sur les listes électorales à Champigny en Rochereau, 1 075 électeurs sont allés arbitrer entre les deux adversaires dimanche 24 avril. Soit un taux de participation de 75%. En comparaison de 2017, ce taux régresse de 5.39 points.