Résultat présidentielle à Cogolin - 2e tour élection 2022 (83310) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

À Cogolin, la conclusion du second tour de l' élection présidentielle 2022 est maintenant connue. Les habitants de cette agglomération de PACA ont désigné Marine Le Pen. Avec 58% des suffrages, la présidente du RN l'emporte sur Emmanuel Macron (42% des votes). Les électeurs sont d'ores et déjà invités les dimanches 12 et 19 juin prochains à déterminer le résultat des législatives à Cogolin . A l'occasion du second tour, 5 583 votants ont glissé un bulletin de vote dans l'urne sur les 7 705 inscrits dans les registres électoraux à Cogolin. Soit une participation au niveau communal de 72%, un taux en baisse de 2.48 points en comparaison de 2017.