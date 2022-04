Résultat présidentielle à Courdimanche - 2e tour élection 2022 (95800) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le résultat du deuxième round de l' élection présidentielle a été proclamé officiellement par le ministère de l'Intérieur. Il faut désormais patienter jusqu'aux 12 et 19 juin 2022 et le résultat des législatives à Courdimanche pour valider le positionnement politique des électeurs. Emmanuel Macron est arrivé dans cette ville d' Île-de-France en tête au soir de la finale de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Grâce à 72% des votes, le président-candidat distance Marine Le Pen. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont rassemble 28% des votes. Parmi les 4 454 personnes inscrites dans les registres électoraux à Courdimanche, 1 254 habitants ont délaissé les bureaux de vote à l'occasion du second tour. Le taux d'abstention atteint donc 28% à l'échelle communale, un taux en hausse de 6.36 points en comparaison de 2017.