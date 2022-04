Résultat présidentielle à Épinay-sous-Sénart - 2e tour élection 2022 (91860) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

À Épinay-sous-Sénart, l'issue du second tour de l' élection présidentielle est dorénavant connue. Il va maintenant falloir attendre les dimanches 12 et 19 juin prochains et le résultat des législatives à Épinay-sous-Sénart pour confirmer l'orientation politique des votants. Emmanuel Macron est arrivé dans la ville d' Île-de-France en tête dimanche 24 avril, au terme de la finale de l'élection présidentielle. Le fondateur du parti La République En Marche y précède, grâce à 69% des voix, Marine Le Pen (31% des voix). Dimanche 24 avril, 3 848 citoyens se sont déplacés dans les bureaux de vote parmi les 6 200 personnes inscrites dans les registres électoraux à Épinay-sous-Sénart. Le taux de participation au niveau communal s'affiche à 62%, une donnée qui régresse de 7.54 points en comparaison de 2017.