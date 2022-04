Résultat présidentielle à Figanières - 2e tour élection 2022 (83830) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Le résultat du second round de l' élection présidentielle 2022 à Figanières est dorénavant publié. Marine Le Pen a été désignée par les électeurs dans la commune du Var (83). Avec 64% des votes, la fille de Jean-Marie Le Pen précède Emmanuel Macron qui recueille 36% des voix. La prochaine échéance électorale aura lieu les 12 et 19 juin prochains avec le résultat des élections législatives à Figanières . Parmi les 2 182 inscrits sur les listes électorales à Figanières, 1 671 électeurs se sont déplacés dans les isoloirs pour le second tour. La participation atteint par conséquent 77%. En comparaison de 2017, ce chiffre reste relativement stable (+0 point).