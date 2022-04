Résultat présidentielle à Gaillac - 2e tour élection 2022 (81600) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Le résultat de la présidentielle 2022 à Gaillac est désormais officiel. Emmanuel Macron est ressorti dans cette ville du Tarn en pole position à l'issue de la finale de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. Le président-candidat y surclasse, avec 54% des suffrages, Marine Le Pen. La candidate d'extrême-droite rassemble 46% des suffrages. Il faut dorénavant patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Gaillac pour confirmer le positionnement politique des habitants. Pour le second tour, 2 982 personnes se sont abstenues parmi les 10 713 personnes enregistrées sur les listes électorales à Gaillac. L'abstention s'élève à 28% à l'échelle de la commune, un indicateur qui reste stable (+0,19 point) par rapport à 2017.