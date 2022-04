Résultat présidentielle à Grosbreuil - 2e tour élection 2022 (85440) [DEFINITIF]

À Grosbreuil, l'attente touche enfin à sa fin : le résultat définitif de la présidentielle a été communiqué de façon officielle. Il faut dorénavant attendre les dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives à Grosbreuil pour valider l'orientation politique des électeurs. Emmanuel Macron a été préféré par les électeurs de cette ville de la Vendée . Celui qui souhaite signer un second bail de location à l'Elysée y devance, grâce à 53% des suffrages, Marine Le Pen. L'ancienne députée européenne obtient 47% des suffrages. Dimanche 24 avril, 358 personnes ne se sont pas déplacées dans les isoloirs parmi les 1 702 personnes inscrites dans les registres électoraux à Grosbreuil. L'abstention s'affiche à 21% au niveau communal, une donnée qui demeure stationnaire (-0.9 point) en comparaison de la précédente présidentielle.