Résultat présidentielle à l'Étang-Salé - 2e tour élection 2022 (97427) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

À l'Étang-Salé, l'issue du second round de la présidentielle est désormais connue. Il faut dorénavant attendre les 12 et 19 juin prochains et le résultat des législatives à l'Étang-Salé pour confirmer le positionnement politique des habitants. Les citoyens de cette ville de La Réunion ont pris parti pour Marine Le Pen. Grâce à 60% des suffrages, la députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais distance Emmanuel Macron. L'ex-ministre de l'Economie de Hollande décroche 40% des votes. Parmi les 12 549 inscrits sur les listes électorales à l'Étang-Salé, 4 500 citoyens n'ont pas pris part au scrutin pour le second tour. Le taux d'abstention atteint donc 36%, un indicateur en hausse de 8.19 points par rapport à la précédente présidentielle.