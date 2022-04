Résultat présidentielle à la Farlède - 2e tour élection 2022 (83210) [DEFINITIF]

À la Farlède, le suspense touche à sa fin : le résultat du second tour de la présidentielle a été publié par le ministère de l'Intérieur de manière officielle. Marine Le Pen est ressortie dans la commune du Var en première position à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France distance, avec 58% des votes, Emmanuel Macron. Le fondateur du parti "La République En Marche" obtient 42% des voix. Les votants seront priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote en 2022 : il s'agira de participer au résultat des législatives à la Farlède . Sur 6 980 personnes inscrites sur les listes électorales à la Farlède, 1 718 citoyens ne sont pas allés faire tamponner leur carte d'électeur pour le second tour. L'abstention au niveau de la commune s'élève ainsi à 25%, un chiffre qui demeure stationnaire (+1,7 point) en comparaison de 2017.