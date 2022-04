Résultat présidentielle à Lafrançaise - 2e tour élection 2022 (82130) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

C'est la fin du suspense à Lafrançaise : le résultat du second round de la présidentielle a été officiellement communiqué. Les électeurs de cette commune du Tarn-et-Garonne ont désigné Emmanuel Macron. Le président qui brigue un second mandat coiffe au poteau, avec 51% des voix, Marine Le Pen. La finaliste perdante de la précédente présidentielle obtient 49% des votes. Les votants seront, les dimanches 12 et 19 juin 2022, priés de retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat des législatives à Lafrançaise . Sur 2 261 inscrits sur les listes électorales à Lafrançaise, 452 citoyens ne sont pas allés glisser un bulletin de vote dans l'urne à l'occasion du deuxième tour. Soit un taux d'abstention à l'échelle de la commune de 20%. Par rapport à 2017, ce taux progresse de 2.11 points.