Résultat présidentielle à Longueau - 2e tour élection 2022 (80330) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Le résultat du second round de l' élection présidentielle a été publié de façon officielle par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a été préféré par les électeurs dans la ville des Hauts-de-France. Grâce à 53% des voix, celui qui fut ministre de Hollande dépasse Marine Le Pen (47% des voix). Il va maintenant falloir patienter jusqu'en juin 2022 et le résultat des législatives à Longueau pour confirmer le positionnement politique des votants. Pour le second tour, 2 995 votants se sont mobilisés parmi les 3 946 personnes enregistrées sur les listes électorales à Longueau. Le taux de participation au niveau communal s'élève par conséquent à 76%, un chiffre qui reste assez stationnaire (-1,75 point) par rapport à 2017.