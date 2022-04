Résultat présidentielle à Lusignan - 2e tour élection 2022 (86600) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la présidentielle à Lusignan. Emmanuel Macron est ressorti dans la commune de la Nouvelle-Aquitaine en première place à l'issue du second tour de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Avec 61% des suffrages, celui qui est aujourd'hui candidat à un nouveau mandat distance Marine Le Pen (39% des voix). Il va désormais falloir patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin prochains et le résultat des législatives à Lusignan pour valider le positionnement politique des votants. Parmi les 1 854 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Lusignan, 1 457 électeurs sont allés départager les 2 prétendants à l'élection pour le deuxième tour. Le taux de participation atteint 79% au niveau communal. En comparaison de la précédente présidentielle, ce chiffre demeure stationnaire (-0,2 point).