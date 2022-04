Résultat présidentielle à Marolles-en-Hurepoix - 2e tour élection 2022 (91630) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le résultat de l'élection présidentielle a été communiqué de manière officielle par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti victorieux dans cette commune d' Île-de-France dimanche 24 avril. Grâce à 59% des suffrages, l'ancien banquier d'affaires devance Marine Le Pen. La finaliste malheureuse de la présidentielle de 2017 rassemble 41% des votes. Il va maintenant falloir patienter jusqu'aux 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Marolles-en-Hurepoix pour confirmer le positionnement politique des électeurs. A l'occasion du second tour, 1 030 personnes n'ont pas participé au scrutin parmi les 4 077 personnes inscrites sur les listes électorales à Marolles-en-Hurepoix. Cela représente un taux d'abstention au niveau communal de 25%, un taux qui progresse de 2.14 points par rapport à 2017.