Résultat présidentielle à Mériel - 2e tour élection 2022 (95630) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

À Mériel, le duel pour l'Elysée touche à sa fin : le résultat de l'élection du président de la République a été officiellement proclamé. Les votants sont d'ores et déjà amenés en juin 2022 à déterminer le résultat des élections législatives à Mériel . Emmanuel Macron a été désigné par les habitants dans la ville d'Île-de-France. Grâce à 58% des suffrages, celui qui est aujourd'hui candidat à un second mandat l'emporte sur Marine Le Pen (42% des votes). Parmi les 3 648 inscrits dans les registres électoraux à Mériel, 2 730 électeurs ont participé au vote à l'occasion du second tour. La participation s'élève ainsi à 75% au niveau de la commune. Par rapport à 2017, ce taux demeure assez stable (-1,8 point).