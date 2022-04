Résultat présidentielle à Migennes - 2e tour élection 2022 (89400) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du second tour de la présidentielle 2022 à Migennes. Désormais, c'est le résultat des législatives à Migennes les 12 et 19 juin 2022 qui représentera la prochaine échéance politique pour ses citoyens. Emmanuel Macron a été désigné par les électeurs dans l'agglomération de l' Yonne . Le président de la République y coiffe au poteau, grâce à 50% des votes, Marine Le Pen (50% des suffrages). Pour le second tour, 2 817 citoyens sont allés arbitrer entre les 2 prétendants à l'élection parmi les 4 362 inscrits sur les listes électorales à Migennes. Cela représente une participation à l'échelle de la commune de 65%, un taux qui régresse de 4.67 points par rapport à la précédente élection présidentielle.