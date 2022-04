Résultat présidentielle à Montech - 2e tour élection 2022 (82700) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

C'est la fin de l'attente à Montech : le résultat de la présidentielle a été communiqué de façon officielle. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains : il s'agira du résultat des élections législatives à Montech . Dimanche 24 avril c'est Marine Le Pen qui est ressortie vainqueure dans cette commune de l'Occitanie au terme de la finale de l'élection présidentielle. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) y précède, avec 53% des votes, Emmanuel Macron. Celui qui souhaite signer un second bail de locataire de l'Elysée rassemble 48% des votes. A l'occasion du second tour, 972 personnes n'ont pas voulu arbitrer entre les 2 finalistes parmi les 4 654 inscrits dans les registres électoraux à Montech. Soit une abstention à l'échelle communale de 21%, un chiffre stationnaire (+0 point) en comparaison de la précédente élection présidentielle.