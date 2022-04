Résultat présidentielle à Moutiers-les-Mauxfaits - 2e tour élection 2022 (85540) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

À Moutiers-les-Mauxfaits, la course pour l'Elysée touche finalement à sa fin : le résultat de l' élection du président de la République 2022 a été publié de manière officielle. Emmanuel Macron est arrivé dans la commune de la Vendée en première position au terme du second tour de la présidentielle, dimanche 24 avril. Avec 53% des voix, le candidat-président distance Marine Le Pen qui rassemble 47% des voix. La prochaine échéance électorale se tiendra les dimanches 12 et 19 juin prochains avec le résultat des élections législatives à Moutiers-les-Mauxfaits . Dimanche 24 avril, 1 363 électeurs ont glissé un bulletin de vote dans l'urne sur les 1 724 inscrits dans les registres électoraux à Moutiers-les-Mauxfaits. Soit un taux de participation de 79%, un indicateur qui diminue de 2.95 points par rapport à 2017.