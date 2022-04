Résultat présidentielle à Osny - 2e tour élection 2022 (95520) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

À Osny, la course pour l'Elysée a pris fin : le résultat de l'élection présidentielle 2022 a été officiellement communiqué par le ministère de l'Intérieur. Les votants sont d'ores et déjà amenés à déterminer le résultat des élections législatives à Osny les 12 et 19 juin 2022. Emmanuel Macron est arrivé dans cette ville du Val-d'Oise en tête au terme du second tour de la présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Le président-candidat y précède, avec 65% des voix, Marine Le Pen. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont rassemble 35% des suffrages. Dimanche 24 avril, 3 419 personnes n'ont pas fait usage de leur carte d'électeur sur les 10 904 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Osny. Cela représente une abstention à l'échelle communale de 31%. Par rapport à la précédente présidentielle, cette donnée demeure en hausse de 5.4 points.