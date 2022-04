Résultat présidentielle à Paron - 2e tour élection 2022 (89100) [DEFINITIF]

À Paron, l'issue définitive de la présidentielle 2022 est dorénavant connue. Les électeurs sont d'ores et déjà invités à déterminer le résultat des législatives à Paron les 12 et 19 juin prochains. Marine Le Pen a été préférée par les citoyens de cette localité de l' Yonne . Avec 51% des voix, la députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais précède Emmanuel Macron. L'actuel chef de l'Etat rassemble 49% des voix. Parmi les 2 871 personnes inscrites dans les registres électoraux à Paron, 810 habitants ne sont pas allés glisser un bulletin de vote dans l'urne à l'occasion du second tour. L'abstention à l'échelle de la commune s'affiche à 28%. En comparaison de 2017, ce chiffre demeure assez stable (+1,6 point).