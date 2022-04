Résultat présidentielle à Saint-Michel-en-l'Herm - 2e tour élection 2022 (85580) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

À Saint-Michel-en-l'Herm, la course de l'entre-deux tours est terminée : le résultat définitif de la présidentielle a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu les 12 et 19 juin 2022 : il s'agira du résultat des élections législatives à Saint-Michel-en-l'Herm . A l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui est ressortie vainqueure dans la commune des Pays de la Loire dimanche 24 avril. Grâce à 51% des voix, la candidate d'extrême droite l'emporte sur Emmanuel Macron. Celui qui souhaite signer un second bail à l'Elysée rassemble 49% des votes. Dimanche 24 avril, 443 personnes ont déserté les isoloirs sur les 2 024 personnes inscrites dans les registres électoraux à Saint-Michel-en-l'Herm. Le taux d'abstention à l'échelle communale s'affiche à 22%. Par rapport à la précédente présidentielle, ce chiffre reste assez stationnaire (+1,8 point).