Résultat présidentielle à Tonnerre - 2e tour élection 2022 (89700) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le résultat de la présidentielle à Tonnerre est désormais publié. Dimanche 24 avril c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans cette commune de Bourgogne-Franche-Comté à l'issue du second tour de l'élection présidentielle 2022. Celui qui est aujourd'hui candidat à sa propre réélection y surclasse, avec 53% des suffrages, Marine Le Pen. La députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais obtient 47% des suffrages. Les électeurs sont d'ores et déjà invités les dimanches 12 et 19 juin prochains à déterminer le résultat des élections législatives à Tonnerre . Dimanche 24 avril, 848 personnes ne sont pas allées glisser un bulletin de vote dans l'urne sur les 2 561 inscrits dans les registres électoraux à Tonnerre. L'abstention atteint donc 33% à l'échelle communale, un chiffre en hausse de 4.05 points par rapport à 2017.