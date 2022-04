Résultat présidentielle à Vendrennes - 2e tour élection 2022 (85250) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Fin de la course de l'entre-deux tours à Vendrennes : le résultat de la présidentielle 2022 a été publié de manière officielle. Il va désormais falloir patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Vendrennes pour confirmer le positionnement politique des habitants. Emmanuel Macron est ressorti dans la ville des Pays de la Loire en pole position dimanche 24 avril, à l'issue de la finale de l'élection présidentielle. Grâce à 61% des votes, l'actuel chef de l'Etat devance Marine Le Pen qui recueille 39% des suffrages. Sur 1 321 inscrits dans les registres électoraux à Vendrennes, 1 090 électeurs ont glissé un bulletin de vote dans l'urne pour le deuxième tour. Cela représente une participation de 83%, un taux plutôt stable (-1 point) en comparaison de 2017.