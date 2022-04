Résultat présidentielle au Carbet - 2e tour élection 2022 (97221) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

Le résultat de l'élection présidentielle a été communiqué officiellement par le ministère de l'Intérieur. Il va désormais falloir attendre les dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives au Carbet pour valider le positionnement politique des votants. Marine Le Pen est arrivée dans cette ville de la Martinique en tête au soir de la finale de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France y surclasse, grâce à 54% des voix, Emmanuel Macron (46% des suffrages). Pour le second tour, 1 534 citoyens ont participé au scrutin parmi les 3 151 personnes inscrites dans les registres électoraux au Carbet. Cela représente une participation de 49% à l'échelle communale, un indicateur en baisse de 5.63 points par rapport à 2017.