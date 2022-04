Résultat présidentielle à Beaumont-sur-Oise - 2e tour élection 2022 (95260) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Fin du suspense à Beaumont-sur-Oise : le résultat du second tour de la présidentielle 2022 a été officiellement publié. Emmanuel Macron est ressorti dans cette agglomération d'Île-de-France en première position dimanche 24 avril, au terme du deuxième tour de l'élection présidentielle 2022. Grâce à 56% des votes, l'ex-ministre de l'Economie de Hollande précède Marine Le Pen (44% des voix). Il faut dorénavant patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives à Beaumont-sur-Oise pour valider le positionnement politique des habitants. Pour le second tour, 3 761 citoyens ont participé au scrutin sur les 5 596 personnes inscrites dans les registres électoraux à Beaumont-sur-Oise. La participation s'affiche à 67%. Par rapport à 2017, cette donnée diminue de 5.92 points.