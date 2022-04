Résultat présidentielle à Persan - 2e tour élection 2022 (95340) [DEFINITIF]

25/04/22 11:55

À Persan, l'issue définitive de l' élection présidentielle 2022 est désormais connue. Au terme du second tour de la présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti vainqueur dans la commune d' Île-de-France dimanche 24 avril. Avec 56% des voix, l'actuel chef de l'Etat surclasse Marine Le Pen. La candidate d'extrême-droite obtient 44% des suffrages. La prochaine échéance électorale aura lieu les 12 et 19 juin prochains avec le résultat des législatives à Persan . Pour le second tour, 2 337 personnes ne sont pas allées glisser un bulletin de vote dans l'urne parmi les 6 122 personnes inscrites dans les registres électoraux à Persan. Soit une abstention à l'échelle communale de 38%. En comparaison de 2017, cette donnée reste en hausse de 9.41 points.