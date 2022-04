Résultat présidentielle à Bormes-les-Mimosas - 2e tour élection 2022 (83230) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Fin du duel de l'entre-deux tours à Bormes-les-Mimosas : le résultat définitif de la présidentielle a été communiqué de manière officielle. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'aux 12 et 19 juin prochains et le résultat des législatives à Bormes-les-Mimosas pour confirmer le positionnement politique des habitants. Marine Le Pen a été plébiscitée par les habitants de cette agglomération de PACA . Grâce à 54% des votes, la députée du Pas-de-Calais devance Emmanuel Macron qui rassemble 46% des voix. Parmi les 7 171 personnes inscrites sur les listes électorales à Bormes-les-Mimosas, 5 454 électeurs se sont rendus dans les isoloirs pour le second tour. La participation s'affiche à 76%, un indicateur assez stationnaire (+0.69 point) en comparaison de 2017.