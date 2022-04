Résultat présidentielle à Bouillante - 2e tour élection 2022 (97125) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

C'est la fin de la course pour l'Elysée à Bouillante : le résultat du second round de l' élection présidentielle 2022 a été publié de manière officielle. Les votants seront, les dimanches 12 et 19 juin 2022, amenés à reprendre le chemin des bureaux de vote pour contribuer au résultat des élections législatives à Bouillante . Marine Le Pen est ressortie dans cette ville de la Guadeloupe (971) en tête dimanche 24 avril, au soir de la finale de l'élection présidentielle 2022. Avec 57% des votes, la fille du fondateur du Front National devance Emmanuel Macron (43% des voix). Pour le deuxième tour, 2 834 électeurs ont glissé un bulletin de vote dans l'urne sur les 6 412 inscrits dans les registres électoraux à Bouillante. Soit une participation de 44%, un chiffre qui reste relativement stationnaire (0 point) en comparaison de 2017.