Résultat présidentielle à Sainte-Rose - 2e tour élection 2022 (97115) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

À Sainte-Rose, le suspense est terminé : le résultat du second round de l' élection du président de la République a été officiellement communiqué par le ministère de l'Intérieur. Il va désormais falloir attendre juin 2022 et le résultat des élections législatives à Sainte-Rose pour valider l'orientation politique des habitants. Les habitants de cette agglomération de la Guadeloupe ont jeté leur dévolu sur Marine Le Pen. Avec 75% des voix, la fille de Jean-Marie Le Pen l'emporte sur Emmanuel Macron (25% des voix). Parmi les 14 714 personnes enregistrées sur les listes électorales à Sainte-Rose, 7 109 citoyens sont allés départager les 2 prétendants à l'Elysée pour le second tour. Cela représente une participation de 48% à l'échelle communale. En comparaison de 2017, ce chiffre reste plutôt stationnaire (0,0 point).