Résultat présidentielle à Caussade - 2e tour élection 2022 (82300) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

À Caussade, le duel pour l'Elysée est fini : le résultat de l' élection présidentielle a été publié par le ministère de l'Intérieur de manière officielle. Au soir du second tour de la présidentielle 2022, Marine Le Pen et Emmanuel Macron y sont arrivés au coude à coude dimanche 24 avril. Chacun des deux adversaires décroche 50% des suffrages de la ville du Tarn-et-Garonne (82). A présent, c'est le résultat des élections législatives à Caussade les 12 et 19 juin 2022 qui constituera le prochain temps fort politique pour ses habitants. Parmi les 5 162 personnes inscrites dans les registres électoraux à Caussade, 1 362 citoyens ne se sont pas mobilisés pour le second tour. L'abstention s'élève donc à 26% au niveau communal, un taux en hausse de 3.72 points par rapport à la précédente élection présidentielle.