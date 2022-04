Résultat présidentielle à Réalville - 2e tour élection 2022 (82440) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

À Réalville, la course de l'entre-deux tours a pris fin : le résultat du deuxième tour de la présidentielle 2022 a été proclamé de façon officielle. Il faut dorénavant patienter jusqu'aux 12 et 19 juin prochains et le résultat des législatives à Réalville pour valider le positionnement politique des électeurs. A l'occasion du second tour de la présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est ressortie vainqueure dans cette commune de l' Occitanie dimanche 24 avril. La finaliste de la présidentielle de 2017 y surclasse, avec 55% des voix, Emmanuel Macron. L'ex-banquier d'affaires obtient 45% des voix. A l'occasion du second tour, 343 personnes ne sont pas allées glisser un bulletin de vote dans l'urne parmi les 1 408 personnes enregistrées sur les listes électorales à Réalville. Le taux d'abstention atteint ainsi 24% au niveau de la commune, un taux qui progresse de 4.55 points en comparaison de la précédente élection présidentielle.