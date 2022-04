Résultat présidentielle à Challans - 2e tour élection 2022 (85300) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

C'est la fin du duel de l'entre-deux tours à Challans : le résultat de la présidentielle a été officiellement proclamé. Le prochain temps fort électoral aura lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains : il s'agira du résultat des élections législatives à Challans . Dimanche 24 avril c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans l'agglomération de la Vendée (85) à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle 2022. Grâce à 60% des voix, l'actuel chef de l'Etat devance Marine Le Pen. L'ancienne députée européenne obtient 40% des suffrages. Parmi les 18 101 inscrits dans les registres électoraux à Challans, 4 420 habitants ont délaissé les urnes pour le second tour. Cela représente une abstention à l'échelle de la commune de 24%. En comparaison de 2017, cette donnée reste plutôt stable (+1,60 point).