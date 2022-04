Résultat présidentielle à Commequiers - 2e tour élection 2022 (85220) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

C'est la fin de la course de l'entre-deux tours à Commequiers : le résultat du second tour de l' élection présidentielle a été communiqué de manière officielle. Emmanuel Macron est arrivé dans cette ville de la Vendée (85) en tête à l'issue du deuxième tour de la présidentielle, dimanche 24 avril. Avec 51% des voix, l'ancien banquier d'affaires précède Marine Le Pen. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France rassemble 49% des suffrages. Le prochain temps fort électoral se tiendra les dimanches 12 et 19 juin prochains avec le résultat des élections législatives à Commequiers . Pour le deuxième tour, 635 personnes n'ont pas voulu départager les 2 candidats à la présidence parmi les 2 881 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Commequiers. L'abstention au niveau de la commune s'élève ainsi à 22%, un chiffre qui reste plutôt stationnaire (+2 point) par rapport à 2017.