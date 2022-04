Résultat présidentielle à Châteauponsac - 2e tour élection 2022 (87290) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

C'est la fin du suspense à Châteauponsac : le résultat de l' élection présidentielle 2022 a été officiellement publié. Les électeurs sont d'ores et déjà invités les 12 et 19 juin prochains à participer au résultat des élections législatives à Châteauponsac . Dimanche 24 avril, Marine Le Pen et Emmanuel Macron y sont arrivés au coude à coude au terme de la finale de la présidentielle 2022. Chacun des deux candidats décroche 50% des voix dans cette ville de la Haute-Vienne . Parmi les 1 610 inscrits sur les listes électorales à Châteauponsac, 1 206 citoyens sont allés arbitrer entre les 2 adversaires pour le second tour. La participation atteint donc 75%. En comparaison de 2017, ce taux demeure assez stable (0 point).