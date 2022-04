Résultat présidentielle à Panazol - 2e tour élection 2022 (87350) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

À Panazol, le résultat de la présidentielle 2022 est maintenant connu. Emmanuel Macron est arrivé dans cette agglomération de la Nouvelle-Aquitaine en première place au terme du second tour de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Grâce à 65% des voix, l'ancien banquier d'affaires distance Marine Le Pen qui obtient 35% des voix. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des législatives à Panazol pour confirmer le positionnement politique des habitants. Pour le deuxième tour, 6 575 votants ont glissé un bulletin de vote dans l'urne parmi les 8 315 inscrits sur les listes électorales à Panazol. La participation à l'échelle de la commune atteint ainsi 79%, une donnée qui diminue de 3.94 points en comparaison de la précédente présidentielle.