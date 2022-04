Résultat présidentielle à Dourdan - 2e tour élection 2022 (91410) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la présidentielle 2022 à Dourdan. Il faut désormais attendre les dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des élections législatives à Dourdan pour valider l'orientation politique des votants. Emmanuel Macron est ressorti dans cette ville de l' Essonne (91) en pole position dimanche 24 avril, au terme du second tour de la présidentielle 2022. L'ancien banquier de la Banque Rothschild y précède, avec 63% des voix, Marine Le Pen (37% des voix). Parmi les 6 806 personnes inscrites sur les listes électorales à Dourdan, 4 815 votants ont glissé un bulletin de vote dans l'urne pour le deuxième tour. Cela représente un taux de participation à l'échelle de la commune de 71%. En comparaison de 2017, cette donnée est en baisse de 6.62 points.