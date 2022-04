Résultat présidentielle à Étampes - 2e tour élection 2022 (91150) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Fin de la course pour l'Elysée à Étampes : le résultat de l'élection du président de la République a été communiqué de façon officielle. Dimanche 24 avril c'est Emmanuel Macron qui est ressorti victorieux dans la ville de l' Essonne au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle. Avec 60% des suffrages, le candidat du parti "La République En Marche" surclasse Marine Le Pen (40% des suffrages). Il faut dorénavant patienter jusqu'en juin prochain et le résultat des législatives à Étampes pour valider le positionnement politique des électeurs. Parmi les 13 258 inscrits dans les registres électoraux à Étampes, 8 793 votants ont glissé un bulletin de vote dans l'urne à l'occasion du second tour. Cela représente un taux de participation de 66% au niveau communal, un chiffre qui régresse de 4.74 points par rapport à 2017.