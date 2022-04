Résultat présidentielle à Étréchy - 2e tour élection 2022 (91580) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

À Étréchy, la course pour l'Elysée est terminée : le résultat de la présidentielle 2022 a été officiellement publié. Dimanche 24 avril c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans cette ville de l' Essonne à l'occasion du second tour de la présidentielle. Le fondateur du parti La République En Marche coiffe au poteau, avec 57% des voix, Marine Le Pen. La finaliste de la précédente élection recueille 43% des voix. La prochaine échéance électorale se tiendra les dimanches 12 et 19 juin prochains avec le résultat des élections législatives à Étréchy . Dimanche 24 avril, 1 185 personnes ne sont pas allées glisser un bulletin de vote dans l'urne sur les 5 051 inscrits dans les registres électoraux à Étréchy. L'abstention à l'échelle communale s'élève donc à 23%. Par rapport à la précédente élection présidentielle, cette donnée reste en hausse de 2.19 points.