Résultat présidentielle à Fresnes - 2e tour élection 2022 (94260) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

À Fresnes, la course pour l'Elysée est finie : le résultat de la présidentielle 2022 a été proclamé de manière officielle. Les habitants de cette commune du Val-de-Marne ont jeté leur dévolu sur Emmanuel Macron. Avec 75% des votes, celui qui souhaite renouveler son bail de locataire de l'Elysée dépasse Marine Le Pen. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France obtient 25% des voix. Il faut dorénavant patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des législatives à Fresnes pour valider le positionnement politique des habitants. Dimanche 24 avril, 5 209 personnes se sont abstenues sur les 14 926 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Fresnes. Cela représente une abstention au niveau communal de 35%, une donnée en hausse de 3.91 points en comparaison de 2017.