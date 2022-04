Résultat présidentielle à Gargas - 2e tour élection 2022 (84400) [DEFINITIF]

25/04/22 11:52

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection présidentielle 2022 à Gargas. Marine Le Pen est arrivée dans cette ville du Vaucluse en première position dimanche 24 avril, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle 2022. La députée du Pas-de-Calais précède, grâce à 58% des voix, Emmanuel Macron qui recueille 42% des votes. Il va maintenant falloir patienter jusqu'en juin prochain et le résultat des élections législatives à Gargas pour confirmer le positionnement politique des électeurs. Sur 2 438 inscrits dans les registres électoraux à Gargas, 1 929 citoyens ont participé au vote pour le second tour. La participation s'élève donc à 79% à l'échelle de la commune. Par rapport à la précédente présidentielle, cette donnée reste plutôt stationnaire (+0 point).