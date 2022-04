Résultat présidentielle à Givrand - 2e tour élection 2022 (85800) [DEFINITIF]

À Givrand, la course de l'entre-deux tours touche à sa fin : le résultat de la présidentielle 2022 a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. Le prochain temps fort électoral aura lieu les 12 et 19 juin prochains : il s'agira du résultat des législatives à Givrand . Emmanuel Macron est ressorti dans cette commune des Pays de la Loire en tête au soir du second tour de la présidentielle 2022, dimanche 24 avril. Avec 60% des suffrages, celui qui est aujourd'hui candidat à sa propre réélection coiffe au poteau Marine Le Pen qui recueille 40% des votes. Dimanche 24 avril, 1 537 votants se sont déplacés dans les bureaux de vote sur les 1 869 personnes inscrites dans les registres électoraux à Givrand. Soit une participation de 82%. Par rapport à 2017, cette donnée régresse de 2.72 points.