Résultat présidentielle à Jard-sur-Mer - 2e tour élection 2022 (85520) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

À Jard-sur-Mer, le suspense a pris fin : le résultat définitif de l' élection présidentielle a été officiellement proclamé par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron a été choisi par les citoyens de cette ville de la Vendée (85). Celui qui souhaite signer un second bail de location à l'Elysée précède, grâce à 60% des voix, Marine Le Pen. La candidate d'extrême droite recueille 40% des suffrages. La prochaine échéance électorale se tiendra les 12 et 19 juin 2022 : il s'agira du résultat des législatives à Jard-sur-Mer . Parmi les 3 026 inscrits sur les listes électorales à Jard-sur-Mer, 607 citoyens ne se sont pas mobilisés à l'occasion du second tour. Le taux d'abstention à l'échelle de la commune s'affiche à 20%. Par rapport à 2017, cette donnée progresse de 2.04 points.