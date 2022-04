Résultat présidentielle à la Ferrière - 2e tour élection 2022 (85280) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Fin de la course de l'entre-deux tours à la Ferrière : le résultat de la présidentielle a été proclamé de façon officielle. Il faut dorénavant patienter jusqu'aux dimanches 12 et 19 juin 2022 et le résultat des législatives à la Ferrière pour confirmer le positionnement politique des électeurs. Emmanuel Macron est ressorti dans cette agglomération de la Vendée en première place au terme de la finale de la présidentielle, dimanche 24 avril. Grâce à 67% des suffrages, l'ex-banquier d'affaires distance Marine Le Pen. La députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais décroche 33% des suffrages. Sur 4 035 inscrits dans les registres électoraux à la Ferrière, 776 habitants ne sont pas allés faire tamponner leur carte d'électeur dimanche 24 avril. Le taux d'abstention à l'échelle de la commune s'affiche à 19%, un taux qui demeure stationnaire (+1,0 point) par rapport à la précédente élection présidentielle.