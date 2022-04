Résultat présidentielle à Leuville-sur-Orge - 2e tour élection 2022 (91310) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat définitif de la présidentielle à Leuville-sur-Orge. Il va dorénavant falloir attendre juin prochain et le résultat des élections législatives à Leuville-sur-Orge pour valider le positionnement politique des votants. Au terme du second tour de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti gagnant dans la ville d' Île-de-France dimanche 24 avril. L'actuel chef de l'Etat y devance, grâce à 59% des voix, Marine Le Pen qui décroche 41% des votes. Parmi les 2 941 personnes inscrites sur les listes électorales à Leuville-sur-Orge, 2 078 votants se sont mobilisés pour le second tour. La participation à l'échelle communale s'élève donc à 71%. En comparaison de 2017, cette donnée baisse de 6.76 points.