Résultat présidentielle à Montlhéry - 2e tour élection 2022 (91310) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Le résultat du deuxième round de l' élection présidentielle 2022 à Montlhéry est maintenant officiel. Emmanuel Macron est ressorti dans l'agglomération de l' Essonne (91) en première place à l'occasion du second tour de la présidentielle, dimanche 24 avril. Grâce à 58% des votes, le chef de l'Etat encore en exercice distance Marine Le Pen qui recueille 42% des voix. Reste à savoir quel choix feront les habitants les 12 et 19 juin prochains à l'occasion du résultat des élections législatives à Montlhéry . Parmi les 5 094 personnes enregistrées sur les listes électorales à Montlhéry, 3 769 électeurs ont participé au vote à l'occasion du second tour. La participation s'affiche à 74% à l'échelle communale, un taux qui diminue de 3.24 points en comparaison de 2017.