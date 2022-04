Résultat présidentielle à Lussac-les-Châteaux - 2e tour élection 2022 (86320) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection présidentielle 2022 à Lussac-les-Châteaux. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'aux 12 et 19 juin prochains et le résultat des élections législatives à Lussac-les-Châteaux pour valider le positionnement politique des électeurs. Dimanche 24 avril c'est Emmanuel Macron qui est ressorti victorieux dans la localité de la Nouvelle-Aquitaine au terme de la finale de la présidentielle 2022. Celui qui souhaite signer un second bail de locataire de l'Elysée y distance, avec 53% des votes, Marine Le Pen (47% des votes). A l'occasion du second tour, 1 327 citoyens se sont déplacés dans les isoloirs sur les 1 750 inscrits sur les listes électorales à Lussac-les-Châteaux. Cela représente un taux de participation de 76%, un taux relativement stationnaire (-1,6 point) en comparaison de la précédente élection présidentielle.