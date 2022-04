Résultat présidentielle à Neufchâteau - 2e tour élection 2022 (88300) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

C'est la fin de la course pour l'Elysée à Neufchâteau : le résultat de l'élection présidentielle a été communiqué de manière officielle. Reste désormais à savoir quel choix feront les habitants pour le résultat des législatives à Neufchâteau les dimanches 12 et 19 juin 2022. Marine Le Pen est arrivée dans la ville des Vosges en première place à l'occasion de la finale de l'élection présidentielle 2022, dimanche 24 avril. La candidate d'extrême-droite y dépasse, grâce à 52% des suffrages, Emmanuel Macron. Celui qui souhaite signer un second bail de locataire de l'Elysée recueille 48% des votes. Sur 4 674 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Neufchâteau, 1 416 habitants n'ont pas voulu arbitrer entre les deux candidats à l'élection pour le deuxième tour. Soit une abstention de 30%, un chiffre qui reste assez stable (+2,0 point) en comparaison de 2017.