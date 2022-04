Résultat présidentielle à Péronne - 2e tour élection 2022 (80200) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Le résultat de la présidentielle a été officiellement communiqué par le ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron est ressorti dans la commune des Hauts-de-France en tête dimanche 24 avril, au terme du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le président qui brigue un second mandat devance, grâce à 50% des voix, Marine Le Pen qui rassemble 50% des voix. Les votants sont maintenant invités à déterminer le résultat des législatives à Péronne les 12 et 19 juin prochains. Sur 5 470 personnes inscrites sur les listes électorales à Péronne, 3 711 électeurs ont participé au scrutin pour le second tour. La participation s'élève à 68% au niveau de la commune. En comparaison de la précédente présidentielle, cette donnée demeure stable (-2 point).