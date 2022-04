Résultat présidentielle à Pont-de-Metz - 2e tour élection 2022 (80480) [DEFINITIF]

25/04/22 11:53

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection présidentielle 2022 à Pont-de-Metz. Les électeurs sont maintenant amenés à déterminer le résultat des élections législatives à Pont-de-Metz en juin 2022. Au terme du second tour de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti victorieux dans cette commune des Hauts-de-France dimanche 24 avril. Grâce à 63% des voix, celui qui est aujourd'hui candidat à un second mandat devance Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National enregistre 37% des voix. Pour le second tour, 341 personnes se sont abstenues parmi les 1 674 personnes enregistrées dans les registres électoraux à Pont-de-Metz. Cela représente une abstention au niveau communal de 20%. Par rapport à 2017, ce taux reste plutôt stable (+0 point).