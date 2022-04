Résultat présidentielle à Pouxeux - 2e tour élection 2022 (88550) [DEFINITIF]

25/04/22 11:54

Fin du suspense à Pouxeux : le résultat de l'élection présidentielle 2022 a été proclamé de façon officielle. Le prochain temps fort électoral se tiendra les dimanches 12 et 19 juin prochains : il s'agira du résultat des élections législatives à Pouxeux . Marine Le Pen est ressortie dans cette ville des Vosges en pole position à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle, dimanche 24 avril. L'ex-parlementaire européenne y dépasse, avec 58% des votes, Emmanuel Macron. Celui qui souhaite signer un second bail de location à l'Elysée obtient 42% des suffrages. A l'occasion du second tour, 351 personnes n'ont pas pris part au vote sur les 1 506 personnes inscrites sur les listes électorales à Pouxeux. Soit un taux d'abstention de 23%, un taux qui reste relativement stationnaire (+1 point) par rapport à 2017.